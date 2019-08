Beluister hier de voetbalpodcast: ’Koeman heeft geen respect voor Ten Hag’

Er is veel te doen over de opstelling van Ajax. Naast de supporters en de spelers zelf heeft ook bondscoach Ronald Koeman er een mening over. Daarmee geeft hij een opmerkelijk signaal af, meent Driessen.

Ajax moet zich komende woensdag ten koste van Apoel Nicosia proberen te plaatsten voor de groepsfase van de Champions League. Voor PSV, Feyenoord en AZ staat donderdagavond een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League op het spel.

Natuurlijk komt ook de situatie van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt bij respectievelijk FC Barcelona en Juventus uitgebreid aan bod.