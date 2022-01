Premium Het beste van De Telegraaf

Nasser Al-Attiyah ligt op koers voor vierde eindzege in Dakar Rally Zilveren kleiduivenschutter is één met de woestijn: ’Hij kan door de duinen heen kijken’

Door Coo Dijkman

Voor Nasser Al-Attiyah is de woestijn al van jongs af aan een grote speeltuin. Ⓒ ZUMAPRESS.com

AMSTERDAM - Alom wordt Nasser Al-Attiyah als een fenomenale autocoureur beschouwd en met talloze wereldtitels in de rallysport en drie Dakar-overwinningen (2011, 2015 en 2019) bevestigt de 51-jarige Qatarees alleen maar zijn status. Ook in de huidige woestijnrally door Saoedi-Arabië is hij weer imponerend in zijn Toyota. Hoewel de laatste week van ’s werelds zwaarste offroad-evenement nog vol verrassingen kan zitten, lijkt hij in de aanloop naar de rustdag van zaterdag een comfortabele voorsprong te hebben opgebouwd. De Fransman Sébastien Loeb kijkt als nummer twee al tegen een achterstand van ruim een half uur aan.