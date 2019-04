De Jong kan juichen na heranalyse

Middenvelder Michal Sadilek kreeg de treffer aanvankelijk op zijn naam, maar op basis van een heranalyse van statistiekenbureau OptaJohan heeft de Eredivisie besloten om het doelpunt aan De Jong toe te kennen.

Sadilek nam een vrije trap en De Jong ging volgens scheidsrechter Dennis Higler en de VAR onder de bal door. De Jong gaf op zijn beurt aan dat hij voelde dat hij de bal met zijn hoofd raakte. „Uit de herhalingen is gebleken dat De Jong contact maakte met de bal, waarna de baan en omwenteling van de bal licht veranderden”, schrijft de eredivisie.

De Jong wist donderdag al dat het ’zijn’ goal was. „Ik raakte de bal honderd procent. Hoezo zou de keeper anders de bal missen achter mij? Daaraan kun je het ook zien, anders zou hij gewoon de bal wegboksen. Anders was ik wel naar Sadilek toegelopen en had ik hem gefeliciteerd. Zo ben ik ook.”

Door die beslissing lonkt voor het eerst de topscorerstitel voor de spits van PSV. Hij heeft nu een voorsprong van vier goals op Ajacied Dusan Tadic.

Beide teams, die ook nog strijden om de landstitel, spelen nog twee wedstrijden. Ajax, dat op basis van doelsaldo koploper is, treft FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit). PSV staat nog tegenover AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis).

Video: Bekijk hier het doelpunt van Luuk de Jong en de overige goals van PSV: