De Jong krijgt ’spookgoal’ toch (nog) niet op zijn naam

Luuk de Jong claimde het doelpunt en de Eindhovense club diende een protest in. ECV, de koepelorganisatie van de Eredivisie-clubs, meldde vrijdagmiddag dat de treffer op naam van De Jong komt. De KNVB laat echter weten dat totdat het protest behandeld is er niets verandert op het wedstrijdformulier.

Higler

Sadilek nam een vrije trap en De Jong ging volgens scheidsrechter Dennis Higler en de VAR onder de bal door. De Jong gaf op zijn beurt aan dat hij voelde dat hij de bal met zijn hoofd raakte. Op het formulier had Higler Sadilek genoteerd als doelpuntenmaker.

„Uit de herhalingen is gebleken dat De Jong contact maakte met de bal, waarna de baan en omwenteling van de bal licht veranderden. Dus is besloten om het doelpunt aan de spits van PSV toe te kennen”, zei de ECV.

De KNVB zegt nu dat het niet het geval is. „We hebben een protest ontvangen van PSV maar dat is nog niet behandeld. We werken bij de KNVB met wedstrijdformulieren en daarop is nog niets veranderd zolang het protest in behandeling is. Dat is de procedure die we volgen”, zegt een woordvoerder van de bond. „We hopen begin volgende week een besluit te nemen.”

’100 procent mijn goal’

De Jong wist donderdag al dat het ’zijn’ goal was. „Ik raakte de bal honderd procent. Hoezo zou de keeper anders de bal missen achter mij? Daaraan kun je het ook zien, anders zou hij gewoon de bal wegboksen. Anders was ik wel naar Sadilek toegelopen en had ik hem gefeliciteerd. Zo ben ik ook.” De topscorer van de Eredivisie blijft voorlopig op 27 doelpunten staan. De nummer 2 - Dusan Tadic van Ajax - staat op 24 treffers.

Beide teams, die ook nog strijden om de landstitel, spelen nog twee wedstrijden. Ajax, dat op basis van doelsaldo koploper is, treft FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit). PSV staat nog tegenover AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis).

Video: Bekijk hier de 0-2 van PSV en de overige goals van de Eindhovenaren in Tilburg: