Sanne Wevers gaat voor goud: ’Ook al wordt het me onmogelijk gemaakt’

„Vandaag, één jaar voor de olympische balkfinale.. na alles wat er afgelopen week gebeurd is, na alle keuzes die er zijn gemaakt..”, schrijft Wevers, gevolgd door de hashtag #ookkngu. „Als topsporter ga je voor het hoogst haalbare, voor mij is dat mijn titel prolongeren. Ook al wordt het me onmogelijk gemaakt.. Ik geloof dat je krijgt wat je aankan.”

Gymnastiekunie KNGU besloot vorige week om het sportprogramma voor de turnsters stil te leggen. Dat deed de bond naar aanleiding van getuigenissen van tal van turnsters over fysieke en geestelijke mishandeling door coaches, onder wie Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Beiden zijn in dienst van de KNGU en werken met de olympische selectie. Zij moeten hun werkzaamheden staken.

Sanne Wevers hier tijdens de Olympische Spelen van 2016 in actie tijdens haar balkoefening. Ⓒ AP

Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU gaat deze week in gesprek met de turnsters uit de nationale selectie. Dan wordt ook bepaald wie de trainingen overneemt. Vincent Wevers trainde in Heerenveen onder anderen zijn dochters Sanne en Lieke. De coach ontkent dat hij in het verleden turnsters heeft geschopt en geslagen, zoals onder anderen Joy Goedkoop bij de NOS beweerde. Ook zijn dochter Sanne zei in een interview bij de NOS zich niet te kunnen vinden in die bewering.