Klap op klap voor zwalkend Williams

De Brit kan daardoor vrijdag niet in actie komen in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

Russell, dit jaar nieuw in de koningsklasse, reed al vroeg in de eerste training de onderkant van zijn auto kapot op een losliggend putdeksel. Het incident leidde tot het afbreken van de sessie. De baanmedewerkers moesten de brokstukken wegvegen en kregen als extra taak alle driehonderd putdeksels op het stratencircuit te inspecteren.

Monteurs duwen de bolide van George Russell terug naar de pitbox. Ⓒ EPA

Teambaas Claire Williams was niet blij met de tegenslag. „Het circuit moet ervoor zorgen dat de putdeksels goed zijn vastgeschroefd. De schade die wij nu hebben is groot en bepaald niet wenselijk in de huidige situatie.”

Williams heeft verreweg de langzaamste bolide in het veld. De coureurs Russell en Robert Kubica zijn in de eerste drie races van het jaar steeds op de laatste twee plaatsen geëindigd.

George Russell Ⓒ BSR Agency