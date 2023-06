Wordt dit dan echt het laatste kunstje van Luka Modric?

De pezige Kroaat is een van de spelers, die het internationale voetbal de afgelopen vijftien jaar kleur hebben gegeven, en wordt in eigen land op handen gedragen. Het zou zomaar kunnen dat Modric, die 164 interlands achter zijn naam heeft, in Nederland zijn laatste interland gaat spelen. In de perszaal van De Kuip hield Modric dat in het midden. ,,Daar wil ik helemaal niet aan denken. Dat zou me alleen maar afleiden van het doel, waarvoor ik hier ben, en dat is de Nations League winnen. Ik heb altijd plezier gehad in het spelen voor de nationale ploeg. Het is niet omdat het misschien mijn laatste toernooi is of mijn laatste wedstrijd dat ik meer plezier heb. Natuurlijk komt het afscheid dichterbij, maar elke training en elke wedstrijd bezorgt me nog plezier. En zolang ik dat plezier heb zie ik geen reden om niet naar de nationale ploeg te komen.”

Rondom de Nations League Finals is er enorm veel te doen over de toekomst van Modric, wiens contract bij Real Madrid afloopt en die in verband wordt gebracht met lucratieve avonturen in Saoedi-Arabië, waar Cristiano Ronaldo en Karim Benzema tot besluit van hun carrière hun zakken vullen, of Amerika, waarheen Lionel Messi verkast. ,,Het gaat hier steeds over mijn toekomst, maar mijn focus ligt op het winnen van dit toernooi. Daarom ben ik hier. Over andere dingen wil ik niet praten.”

Wel sprak Modric zeer lovend over Oranje, vanavond in De Kuip de tegenstander. ,,Het wordt zwaar, want Nederland speelt thuis. Ze hebben een jong, talentvol team, dat terug is gegaan naar de oude wegen van het Nederlandse voetbal. Nederland heeft schitterende spelers, die allemaal in de internationale top spelen, plus talenten, die de Europese top kunnen halen. Er zit veel toekomst in.”