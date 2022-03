Streep door toernooien: Djokovic krijgt geen toestemming om naar VS te reizen

Djokovic was in het speelschema van Indian Wells opgenomen, maar de onzekerheid bleef door de regels van CDC. Die regels zeggen dat niet-Amerikaanse reizigers die geen immigranten zijn gevaccineerd moeten zijn tegen Covid-19 om per vliegtuig naar de Verenigde Staten te mogen reizen.

En die regels zijn niet veranderd, zo laat Djoko weten op sociale media. „Ondanks dat ik ingeschreven stond voor Indian Wells en Miami, wist ik dat de kans klein was dat ik zou kunnen afreizen naar de VS. De CDC heeft bevestigd dat de regels niet zijn veranderd, waardoor ik dus niet mag afreizen naar de VS. Succes voor allen die meedoen aan deze geweldige toernooien”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld.

De twintigvoudig grandslamwinnaar heeft tot dusverre geweigerd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en had eerder gezegd dat hij bereid was om die reden toernooien te moeten missen. Djokovic moest in januari na een rechtszaak in Australië het land verlaten en kon niet deelnemen aan de Australian Open in Melbourne.

De 34-jarige Djokovic is vijfvoudig kampioen in Indian Wells. De Serviër is inmiddels zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijtgeraakt aan de Rus Daniil Medvedev.