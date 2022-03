Kees van Wonderen wordt trainer SC Heerenveen

„Ik ben uiteraard ontzettend blij dat ik de nieuwe hoofdtrainer van SC Heerenveen word”, vertelt Van Wonderen. „Ik heb een heel goed gevoel bij de club, bij het plan en waarom ze voor mij kiezen. Daar ben ik heel positief over. In februari hebben we voor het eerst met elkaar gesproken.”

„Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die uitdaging ligt er in Friesland zeker”, vervolgt de trainer, die wel goed wil afsluiten in Deventer. „Nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles, waar ik twee jaar geleden aan een mooi avontuur ben gestart.”

Technisch manager Ferry de Haan is in zijn nopjes met deze aanstelling. „Na het vertrek van Johnny Jansen hebben we als club eerst een profielschets voor de nieuwe hoofdtrainer gemaakt. Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van Heerenveen kijken. Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert.”

„We zijn blij dat Kees ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij SC Heerenveen een vervolg te geven. Samen met ons heeft hij de ambitie om stapsgewijs weer richting de plekken door te groeien die recht geven op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal”, aldus De Haan.

Van Wonderen fungeerde eerst jarenlang als assistent bij FC Twente, VVV-Venlo en het Nederlands elftal. Tussendoor was hij ook bij Oranje onder de 17 en 18 eindverantwoordelijke, maar uiteindelijk tekende hij in 2020 pas zijn eerste contract als hoofdtrainer bij een profclub. Met Go Ahead Eagles promoveerde hij direct naar de Eredivisie, waar de club momenteel op een twaalfde plaats staat met exact evenveel punten als Heerenveen. De Friezen hebben wel een beter doelsaldo.