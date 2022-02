Roes en Knegt naar halve finale 1500 meter; Poutsma, Schulting en Velzeboer door op 1000 meter

Van de Nederlanders kwam Roes als eerste in actie. Hij durfde het aan lang te wachten en te gokken op zijn specialiteit: een late inhaalmanoeuvre buitenom. Pas bij het ingaan van de laatste ronde zette Roes zijn aanval in en zonder problemen reed hij zich naar de halve finale.

Itzhak de Laat was de volgende die de baan op moest. In tegenstelling tot Roes reed hij direct bij de eerste, maar na wat heen-en-weer gejojo ging hij onderuit nadat hij werd meegenomen door de vallende Denis Nikisha.

In de vijfde kwartfinale zat Sjinkie Knegt. Al vroeg in de race ging Knegt met een knappe inhaalactie naar de koppositie. Die plek gaf hij niet meer af, waardoor hij zich heel solide naar de halve finale reed.

1000 meter vrouwen

In de eerste heat zat Selma Poutsma. Ze lag vrijwel de hele race in een veilige tweede positie. In de laatste ronde werd er nog wel aangezet van achteren uit, maar ze hield goed stand.

Suzanne Schulting kwam in de race daarna en nam vrijwel direct de leiding in haar race. Zonder ook maar een moment in de problemen te komen, reed ze vanaf kop in een dik olympisch record over de meet.

Xandra Velzeboer mocht in rit drie aan de bak, waarin ze al snel in aanraking kwam met de Hongaarse Zsófia Konya, maar de jury oordeelde dat de Nederlandse geen fout maakte. Uiteindelijk kwam ze zonder problemen als tweede over de streep.

De 1000 meter wordt vrijdag hervat.

