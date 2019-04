Magnussen eert drie slachtoffers Sri Lanka

De Haas-rijder heeft geopteerd voor een zwart model. Op die manier brengt hij een eerbetoon aan de overleden kinderen van zijn sponsor Anders Holch Povlsen.

De zakenman was met zijn gezin op vakantie in Sri Lanka en verloor bij de aanslagen op Eerste Paasdag drie van zijn vier kinderen: zoon Alfred en dochters Alma en Agnes. Zijn vierde kind, Astrid, heeft de aanslagen overleefd.

Povlsen is eigenaar van modeketen Jack & Jones en heeft aandelen inPovlsen heeft ook aandelen in het ASOS en Zalando. Hij is een persoonlijke geldschieter van Magnussen.

Ook is hij teamsponsor van Haas. In die hoedanigheid is het logo van het kledingmerk zichtbaar op de achtervleugels van de Haas-bolides van zowel Magnussen als zijn teamgenoot Romain Grosjean.