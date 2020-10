Video: Remco Evenepoel weer op de fiets na horrorcrash

De jonge Belg fietste in de regen een ronde van 70 kilometer. „Het weer was niet geweldig, maar ik heb ervan genoten”, zei de 20-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step.

Evenepoel was de revelatie van dit wielerseizoen; hij won alle vier de etappekoersen die hij reed. Maar in de Ronde van Lombardije vloog hij uit de bocht, viel over een muurtje van een brug enkele meters naar beneden en brak zijn bekken.

Op de dag dat hij eigenlijk zou starten in de Ronde van Italië, mocht hij voorzichtig zijn eerste kilometers maken op de Belgische wegen. „Het is de volgende stap in mijn herstel. Ik ben heel gemotiveerd keihard te werken en nog sterker terug te komen in het peloton”, aldus Evenepoel.