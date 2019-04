Video: F2-coureur rijdt marshalls omver

De Prema-coureur, de teamgenoot van Mick Schumacher, zag zijn bolide in bocht zeven stilvallen. Toen hij werd aangeduwd door enkele marshalls bleef Gelael echter proberen om zijn wagen opnieuw te starten. Toen dat lukte, schoot hij enkele meters naar voren en belandden twee van de helpende stewards onder zijn achterbanden. Gelukkig bleven beide mannen ongedeerde.

Toch besloot de wedstrijdleiding in te grijpen. De Indonesische coureur mag zaterdag wel meedoen aan de race, al moet hij wel vanaf de achterste rij starten.

Gelael begint echter niet als laatste. Mahaveer Raghunathan vergat na de kwalificatie te stoppen voor een weegmoment en werd daarvoor bestraft. Bovendien had hij al een gridstraf staan van tien plekken vanwege het dubbel keer passeren van de finishvlag na de vorige race in Bahrein. Raghunathan moet dus helemaal achteraan starten.

Nederlander Nyck de Vries zette in zijn ART-bolide de tweede tijd neer in de kwalificatie. Alleen Carli-rijder Nobuharu Matsushita was sneller dan de Fries. Schumacher was op plek zes de beste rookie.