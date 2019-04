Verstappen: ’Geen enorm drama’

Het was in Baku ook eigenlijk de mogelijkheid tot warmdraaien, omdat de eerste oefensessie al na luttele minuten werd gestaakt door de omhooggekomen putdeksel die de Williams van George Russell beschadigde.

,,Dat is voor het verloop van de dag natuurlijk niet ideaal, maar ook geen enorm drama. De tweede training is toch het belangrijkste”, aldus Verstappen, die daarin de vierde tijd neerzette.

Charles Leclerc was de snelste man en dik negen tienden rapper. ,,De baan was erg glad, dus dan is het lastig om de balans te vinden. Gelukkig hebben we best veel gereden. Hopelijk staan we er zaterdag bij de derde vrije training en daarna de kwalificatie goed voor.”