Boycot door Wildschut en teamgenoten

De profvoetballers, onder wie de Nederlandse huurling Yanic Wildschut (eigendom van Norwich City), protesteren hiermee opnieuw tegen het uitblijven van salarisbetalingen.

Bolton Wanderers zou nog moeten aantreden tegen Brentford en Nottingham Forest. De noodlijdende club, die met een hoge schuldenlast worstelt en mogelijk failliet gaat, kan al niet meer ontkomen aan degradatie. Of er nog een snelle oplossing komt voor de resterende twee competitieduels, is onduidelijk.

De selectie van Bolton ging begin deze maand al twee dagen in staking wegens achterstallige betalingen. Daarna besloten de spelers toch weer in actie te komen, ondanks het feit dat de clubleiding financieel nog steeds in gebreke bleef. Aangezien de salarissen van maart en april nog steeds niet betaald zijn, kondigde de spelersgroep een boycot af van de laatste twee duels. ,,Tot onze grote spijt en met onze oprechte excuses aan onze fans'', laat de selectie weten.