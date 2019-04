Drama compleet voor Gasly

De teamgenoot van Max Verstappen miste vrijdag na de tweede vrije training een weegmoment. In plaats van zijn bolide te laten controleren, oefende de 23-jarige Fransman met zijn crew een pitstop.

Gasly is dit seizoen nieuw bij Red Bull en heeft het moeilijk. In de eerste drie races slaagde hij er niet in om indruk te maken. Hij werd in Australië, Bahrein en China respectievelijk elfde, achtste en zesde. Verstappen deed het met een derde plaats en twee vierde plekken een stuk beter.

Ook vrijdag ging het niet van een leien dakje bij Gasly. In de tweede vrije training belandde hij twee keer naast de baan en aan het einde van de sessie vond hij zichzelf terug op de teleurstellende negende plaats. Verstappen klokte de vierde tijd.

Vorig jaar was het chaos bij de GP van Bakoe. Dit jaar opnieuw? In De Opwarmronde blikken verslaggever Erik van Haren en autocoureur Renger van der Zande vooruit.