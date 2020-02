Van Basten eindigt NK squash op achtste plaats

Van der Heijden was voor de vijfde keer de beste bij de vrouwen, Schweertman zegevierde voor het vierde jaar op rij bij de mannen. Voormalig topvoetballer en oud-bondscoach Marco van Basten deed in de C-klasse ook mee aan de NK. De 55-jarige Utrechter eindigde op de achtste plaats, nadat hij in de kwartfinale had verloren.

De 29-jarige Van der Heijden veroverde in 2014, 2015, 2018 en 2019 ook al de Nederlandse titel. Ze rekende in de finale in het Frans Otten Stadion af met de als derde geplaatste Fleur Maas: 11-7 11-7 11-3. De 36-jarige Schweertman had vier games nodig om Marc ter Sluis te kloppen: 11-6 11-3 8-11 11-2.