Nadal met moeite naar halve finale Barcelona

De nummer 2 van de wereld begon sterk tegen Struff, die met de 51e plek een stuk lager op de wereldranglijst staat. Nadal liep uit naar 4-1, maar de Duitser - die in Barcelona al Stefanos Tsitsipas en David Goffin uitschakelde - herstelde de achterstand. De set leek uit te draaien op een tiebreak, maar met een ’lovegame’ op de service van Struff won Nadal met 7-5 de eerste set.

Concentratie

In de tweede set was het eerste breakpoint pas in de achtste game. Nadal kreeg er twee, maar moest de game toch aan Struff laten. Even later was Nadal in de laatste game (met Struff als serveerder) weer geconcentreerd en sloeg hij zich naar de laatste vier.

De Spaanse gravelspecialist is in voorbereiding op Roland Garros. Onlangs verloor hij verrassend in de halve finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. De afgelopen drie edities van het toernooi van Barcelona wist Nadal te winnen.