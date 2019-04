Huntelaar op vingers getikt door zijn kinderen: ’Wat doe je nou?’

„Ja, die kwamen meteen naar me toe”, lachte Huntelaar tegenover Ajax TV. „Waarom trek je je shirt uit? Dat was niet zo slim he?”, kreeg de maker van de winnende goal in Groningen te horen, nadat hij na de 0-1 zijn shirt uittrok. Daar kreeg hij geel voor, wat hem duur kwam te staan. Enkele minuten later kreeg de routinier namelijk zijn tweede gele kaart na een elleboogstoot.

„Wat mijn vrouw er van vond? Eigenlijk niet zo veel. Tsja, rood... zei ze. Maar jullie hebben wel gewonnen, en dat is het belangrijkste”, was Huntelaar het met de reactie van zijn vrouw eens.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie