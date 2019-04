Bertens ten koste van Kerber naar halve finale Stuttgart

Op het Duitse gravel versloeg ze de thuisfavoriete en nummer 5 van de wereld, Angelique Kerber. Na 1 uur en zeventien minuten spelen stond er 6-3 6-4 op het scorebord.

Bertens en Kerber stonden twee keer eerder tegenover elkaar en wonnen beiden eenmaal. Deze keer was Bertens duidelijk de betere. Ze speelde agressief, met zelfvertrouwen en haar service was weer een wapen.

Ace

In de eerste set had de 27-jarige Wateringse aan één breakpoint en één setpoint voldoende voor setwinst. Ook daarna bleef Bertens sterk spelen. Ze brak de vijfde game en gaf bijna niets weg op eigen service. In totaal moest ze slechts veertien punten toestaan tegenover de 41 die ze zelf maakte. Met een ace maakte ze het af.

Bertens, die zich het meeste thuis voelt op gravel, noteerde vrijdag in totaal vijf aces. Een dag eerder sloeg ze er liefst twintig. „Mijn service was misschien niet zo goed als donderdag, maar ik haalde een hoog niveau. In de returngames was ik sterk en ik heb geen breakpoint tegen gehad, dus speelde ik een erg goede wedstrijd”, analyseerde Bertens haar partij.

In balans

Bertens, zelf zevende op de wereldranglijst, verloor vorig jaar in Stuttgart in de eerste ronde en heeft met haar plek in de halve finale goede zaken gedaan voor haar mondiale ranking. In de halve eindstrijd treft ze de Tsjechische nummer 3 van de wereld, Petra Kvitova. De tennissters zijn na vier eerdere onderlinge partijen in balans: 2-2. „Het wordt een zware wedstrijd, maar ik kijk er erg naar uit.”