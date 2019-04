Geschorste Kiptum moet streep zetten door recordpoging

De 29-jarige atleet is wereldrecordhouder op de halve marathon en zou zondag aan de start verschijnen van de befaamde marathon in Londen.

Volgens AIU gaat het om onregelmatigheden in het biologische paspoort van Kiptum. Dat zou op doping kunnen duiden, aangezien significante veranderingen in de bloedwaarden in principe niet op natuurlijke wijze tot stand kunnen komen. „Hij heeft Londen inmiddels verlaten. We hanteren een zerotolerancebeleid op dopinggebied”, liet directeur Hugh Brasher van de marathon in Londen weten.

Wereldrecord

De Keniaan verbeterde in oktober verrassend het wereldrecord op de halve marathon en bracht het op 58.18 minuten. Op de marathon bedraagt zijn persoonlijke record 2.05.26 en dat wilde hij zondag in Londen gaan aanscherpen. Door zijn voorlopige schorsing gaat die missie nu niet door.