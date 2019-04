Almere City eist vierde periode op en gaat opnieuw voor promotie

De club uit Flevoland won met 2-1 van Jong PSV en mag net als vorig seizoen ook dit jaar spelen om promotie naar de Eredivisie. Vorig jaar bereikte Almere de finale van de play-offs, waarin het verloor van De Graafschap.

Het stond in Almere lang 1-1 na doelpunten van Damon Mirani en Cody Gakpo (Jong PSV). De Griek James Efmorfidis schoot Almere naar de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Omdat naaste achtervolger in de laatste periode SC Cambuur won van MVV (4-1), moest Almere drie punten pakken.

FC Twente hard onderuit

NEC maakt ook nog kans op de play-offs. De Nijmegenaren wonnen ook de vijfde wedstrijd onder interim-trainer Ron de Groot. Het werd liefst 4-0 tegen kersvers kampioen FC Twente. Het mooiste doelpunt van de voorlaatste speelronde kwam op naam van Mitchell van Rooijen van Jong FC Utrecht. De aanvaller scoorde via een hakbal door de lucht tegen Helmond Sport (1-1).

Roda JC uitzichtloos

Eerdere periodewinnaars Sparta Rotterdam (2-2 tegen Jong Ajax) en FC Den Bosch zijn al zeker van de nacompetitie. De Bosschenaren wonnen door twee doelpunten in blessuretijd met 2-0 bij Roda JC, dat daardoor geen kans meer heeft om na een jaar terug te keren in de Eredivisie.

Nummer 3 Go Ahead Eagles verloor in Deventer op pijnlijke wijze van RKC: 1-4. De Waalwijkers houden daarom hun kansen in leven voor een play-offplek. Net als TOP Oss, dat op de valreep met 1-0 won van FC Dordrecht.