Van der Weerden schiet Oranje hockeyers naar winst

Oranje versloeg Duitsland voor eigen publiek met 4-2. Mink van der Weerden was met twee treffers de gevierde man in Mönchengladbach. Ook doelman Pirmin Blaak blonk uit, vooral met een aantal prima reddingen in het laatste kwart.

Nederland verloor begin maart in Rotterdam nog met 0-1 van Duitsland. Voor Oranje was het pas de derde zege in de zevende groepswedstrijd. De ploeg van bondscoach Max Caldas klom naar de vierde plek. Duitsland bleef op twee overwinningen staan en zakte naar de zesde plaats.. De eerste vier mogen meedoen aan de ’Grand Final’, eind juni in Amsterdam.

Debutant

Oranje speelt op 2 juni in Eindhoven de eerstvolgende wedstrijd in de Pro League tegen Groot-Brittannië. Nederland, met Pinoké-aanvaller Marlon Landbrug als debutant, begon onstuimig aan het duel. Al in de eerste minuten was Bjorn Kellerman twee keer dicht bij een treffer. Uit de eerste strafcorner, afgedwongen door Mirco Pruyser, pushte specialist Van der Weerden in de 5e minuut raak. Kort daarna maakte Malte Hellwig 1-1.

Ook in het tweede kwart kwamen beide ploegen tot scoren. Lukas Windfeder zorgde voor 2-1 uit een strafcorner, kort daarna herstelde Arjen Lodewijks het evenwicht na goed voorbereidend werk van Landbrug (2-2). Na de rust zette Van der Weerden zijn ploeg in de 52e minuut opnieuw op voorsprong, waarna Kellerman in de slotseconden de bal in het verlaten Duitse doel tikte.

Man van de wedstrijd

„In de tweede helft speelden we beter en lieten we de bal sneller rondgaan”, analyseerde Van der Weerden, die tot man van de wedstrijd werd gekozen. „Het is mooi om twee keer te scoren, maar de zege is altijd het belangrijkste.”