Bosz blijft na ruime zege hopen op Champions League

Daardoor steeg Leverkusen voorlopig naar de zesde plaats op de ranglijst, op twee punten van Eintracht Frankfurt. De nummer 4 speelt zaterdag thuis tegen Hertha BSC. De eerste vier van de Bundesliga komen in het nieuwe seizoen in de Champions League uit.

Videoref

Kevin Danso opende in de twaalfde minuut de score voor FC Augsburg. Kevin Volland maakte kort daarna gelijk. Bosz dacht even later op voorsprong te komen, maar de treffer van Lucas Alario werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Na de rust nam Leverkusen alsnog afstand van Augsburg, dat met verdediger Jeffrey Gouweleeuw aantrad. Kai Havertz, Jonathan Tah en Julian Brandt scoorden voor de bezoekers.

