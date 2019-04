Liverpool haalt uit en heeft koppositie weer in handen

Bij de rust leidde Liverpool al met 3-0. De ploeg van coach Jürgen Klopp nam de koppositie weer over van Manchester City, dat nu twee punten minder heeft maar zondag bij Burnley de eerste plaats weer kan heroveren.

Van Dijk en Wijnaldum

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in het basisteam, had op Anfield een droomstart. Al na welgeteld 15 seconden kwam Naby Keita tot scoren. Het was voor Liverpool de snelste goal ooit in de Premier League. Het competitierecord bleef niettemin in handen van Shane Long, die afgelopen dinsdag namens Southampton tegen Watford (1-1) al na 7,7 seconden doel trof.

Sadio Mané en Mo Salah bezorgden Liverpool in de eerste helft een royale voorsprong. Huddersfield, met Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de gelederen, zag na rust de trefzekere spitsen Mané en Salah nogmaals scoren: 5-0. Wijnaldum werd in de 73e minuut gewisseld.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League