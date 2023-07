Premium Het beste van De Telegraaf

Gele droom Van der Poel spat uiteen, of broedt hij op een plan?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel. Ⓒ EPA

BILBAO - Mathieu van der Poel was tegen wil en dank dé topfavoriet in de eerste Tour-rit, maar bleef ver verwijderd van de ritzege en de leiderstrui. Op de steile muur Côte de Pike voelde hij zijn benen branden en zag hij zijn gele droom in rook opgaan. De broedertwist tussen Adam en Simon Yates werd door de eerste gewonnen, met Van der Poel die liet weten al over het weekeinde heen te kijken. ,,Ik weet niet waar het aan lag, maar ik had geen superbenen en die had ik wel nodig.”