Dumoulin doet in Luik-Bastenaken-Luik laatste test voor Giro

De afgelopen twee jaar werkte deze voorbereiding perfect, getuige zijn zege in 2017 en zijn tweede plek vorig jaar in de Ronde van Italië. Met het nieuwe parcours van de Ardennen-klassieker zou Dumoulin ditmaal zelfs kort kunnen eindigen in zijn laatste voorbereiding. De finish is weer terug in het centrum van de stad, waardoor de finale een stuk vlakker is dan bij de aankomst in de buitenwijk Ans.

Verrassende finale

„Daardoor gaan meer renners een kans maken. Al zullen de omstandigheden met veel regen en gevoelstemperaturen van zo’n vier graden Celsius ervoor zorgen dat veel renners bevangen door de kou zijn en het wel eens een heel verrassende finale kan worden”, weet thuisfavoriet Philippe Gilbert.

Dumoulin krijgt binnen Team Sunweb naast Michael Matthews in de finale een vrije rol. Al blijft het afwachten hoe de Limburger reageert, zo enkele dagen na een intensieve hoogtestage. Vorig jaar eindigde hij na een sterke wedstrijd als vijftiende. Eenzelfde vrije rol heeft ook Wout Poels binnen Team Sky naast Michal Kwiatkowski.