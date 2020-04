Medische baas UEFA denkt dat hervatten voetbal mogelijk is

Meyer reageerde daarmee op uitspraken van de Belg Michel D’Hooghe, voorzitter van de medische commissie van wereldvoetbalbond FIFA, die een dag eerder liet weten sceptisch te staan tegenover een hervatting van de competities voor eind augustus of begin september. Volgens D’Hooghe is dat uitstel noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

„In alle discussies rondom de hervatting van wedstrijden in het betaald voetbal is de gezondheid van spelers en iedereen die betrokken is van het hoogste belang”, zei Meyer, die de commissie leidt die de gezondheidszaken onderzoekt bij een eventuele herstart van het voetbal. „Alle voetbalorganisaties zullen protocollen opstellen met voorwaarden die de gezondheid moeten beschermen. Met die voorwaarden is het zeker mogelijk om competities te hervatten.”

De competities in Nederland zijn stilgelegd en de Franse premier Édouard Philippe kondigde dinsdag aan dat er op z’n vroegst pas weer in september kan worden gevoetbald en dat de Franse Ligue 1 niet meer wordt hervat.

Ook de Italiaanse minister van Sport denkt dat het lastig wordt om het seizoen af te maken. Hij opperde dat de Serie A de lijn van Nederland en Frankrijk beter kan volgen. „Misschien moet dat een soort van Europese lijn worden”, zei Vincenzo Spadafora.

In Engeland, Duitsland en Spanje hebben ze nog serieuze plannen om snel weer te voetballen. Zwitserland kondigde aan dat de competitie vanaf 8 juni mag worden hervat.