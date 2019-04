Ajax heeft Mazraoui fit voor Tottenham Hotspur

De verdediger van Ajax miste het thuisduel met Juventus door een schorsing en raakte in Turijn geblesseerd aan zijn enkel, waarna hij werd vervangen door Daley Sinkgraven. Hoewel de verdediger het Allianz Stadium op krukken verliet, bleek de blessure mee te vallen. Gisteren hervatte Mazraoui de groepstraining volledig.

Goed nieuws

Als er geen reactie volgt en hij de komende dagen heel blijft, staat niets zijn meespelen dinsdag in de weg. Het is goed nieuws voor Erik ten Hag die – behoudens de langdurig geblesseerde reserves Hassane Bandé en Carel Eiting – over een volledig fitte selectie beschikt.

Lees de hele reportage over Ajax in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 27 april