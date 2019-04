Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Kasper Dolberg heeft het moeilijk met zijn rol bij Ajax. In de hiërarchie van spitsen is de Deen inmiddels gezakt van de eerste naar de derde plaats achter Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. Deze ontwikkeling heeft niemand voorzien en is vanuit Ajax ook nooit de bedoeling geweest.