’Bij Ajax is het nu: Sorry, voor jou hebben we even geen tijd’

Dat schrijft Wim Kieft zaterdagochtend in zijn column in Telesport. „Alles wat Dolberg doet, ligt onder een vergrootglas. In zijn positie moet je wel heel sterk in je schoenen staan om overeind te blijven”, schrijft de Europees kampioen van 1988.

Afkeuring

„Heel sterk om stoïcijns te blijven onder de openlijke waardering van het publiek, trainers en medespelers voor je concurrent. Zeker als je zelf vooral wordt geconfronteerd met afkeuring. Vanuit beide kanten spreek ik uit ervaring, en weet ik dat je als Dolberg zijnde kleiner en kleiner wordt, je alle vertrouwen verliest en dat deze situatie iedere minuut van de dag aan je vreet.”

Kieft vervolgt: „Bijzonder, zeker bij een opleidingsclub die Ajax soms nog zegt te zijn. Aan de andere kant zijn dit de harde wetten van de topsport. Of je nu 21 jaar bent of 35 jaar. Lever je niet, dan voor jou een ander. Zeker in de fase waarin Ajax verkeert met het uitzicht op drie hoofdprijzen. Dan is het: sorry, jammer, maar voor jou hebben we nu even geen tijd. We kunnen al anderhalf jaar niet op je rekenen.”

