Hamilton: ’Binnen acht maanden heb ik een huis in Amsterdam’

„Man, ik houd van Amsterdam. Het zou goed kunnen dat ik daar na mijn afscheid van de Formule 1 ga wonen. Ik verwacht dat ik er binnen acht maanden een huis heb. Vanaf het eerste moment dat ik er ben geweest denk ik: het is hier freaking cool.”

Fiets in tramrails

De vijfvoudig wereldkampioen pakt graag de fiets in Amsterdam. „De stad is zo anders dan de andere plekken waar ik kom. Maar het is af en toe wel gevaarlijk op de fiets. Pas kwam ik met mijn wiel vast te zitten in de tramrails. Ik kreeg hem er nauwelijks uit. Los daarvan, de vibe in de stad is heel fijn. Ik houd heel erg van de architectuur. Ik verwacht dat ik er ook door mijn toekomstige werk nog heel vaak ben.”

Lees het hele, exclusieve verhaal met Lewis Hamilton in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 27 april