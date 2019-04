Exclusief Lewis Hamilton: ’Ik ben geen leraar voor Max’

Lewis Hamilton Ⓒ Getty Images

Formule 1-goeroe Bernie Ecclestone noemt hem een superster. Een betere manier om Lewis Hamilton te omschrijven is haast niet denkbaar. De markante Engelsman spot al jaren met alle wetten. Het brandende rubber van het circuit verruilt de vijfvoudig wereldkampioen net zo makkelijk voor de rode loper of een middagje skydiven. Het motto ’je bent zo jong als je je voelt’ is op het lijf geschreven van de 34-jarige coureur, die in een exclusief gesprek uitgebreid ingaat op zijn drijfveren en tomeloze ambities. Op en naast de baan.