ADO-directeur Mattijs Manders Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De rimpeling een maand geleden was ADO-directeur Mattijs Manders een doorn in het oog. In alles predikt hij rust bij ADO Den Haag en dan verschijnt er na een vergadering van de rvc een artikel in De Telegraaf met de kop dat hij op de schopstoel zit bij de club.