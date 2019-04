’Ticket voor hoofdtribune bijna anderhalf keer hun maandsalaris’

De Grand Prix van Baku staat sinds 2016 op de kalender en zal daar tot en met 2023 zeker op blijven staan. Over het stratencircuit zijn de coureurs zeker te spreken. Ⓒ BSR/Soccrates

BAKU - Welkom in Azerbeidzjan, welkom op een van de kostbaarste sportfeestjes ter wereld. Voor zo’n zestig miljoen euro per Grand Prix is president Ilham Aliyev er alles aan gelegen om zijn hoofdstad Baku op de mondiale kaart te zetten. Met spectaculaire races in een karakteristieke omgeving krijgt hij in zijn beleving vast waar voor zijn geld, al is een uitnodiging voor de party vooral weggelegd voor de happy few.