Live Extra: Stevens op puntenjacht in Kohlenpott-derby

De Eredivisie staat even op stil, maar in het buitenland weten ze niet van ophouden. Volg alle duels uit onder andere Engeland, Duitsland en Spanje via onze uitgebreide livewidgets.

Serie A

Mitchell Dijks, Kevin Diks, Justin Kluivert en Stefan de Vrij, zomaar wat Nederlanders die vandaag in actie kunnen komen voor hun Italiaanse club.

15.00: Bologna - Empoli

18.00: AS Roma - Cagliari

20.30: Internazionale - Juventus

Volg alle duels uit de Italiaanse Serie A van minuut tot minuut via onze livewidget.

Bundesliga

In Duitsland weer een vol programma met een Oranje getint duel tussen Eintracht Frankfurt en Hertha BSC, maar natuurlijk ook de Kohlenpott-derby, een van de mooiste en meest beladen derby’s van onze oosterburen.

15.30: Borussia Dortmund - Schalke 04

15.30: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

15.30: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen

15.30: Hannover 96 - Mainz 05

15.30: RB Leipzig - Freiburg

15.30: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Volg alle duels uit de Duitse Bundesliga van minuut tot minuut via onze livewidget.

Premier League

16.00: Crystal Palace - Everton

16.00: Fulham - Cardiff

16.00: Southampton - Bournemouth

16.00: Watford - Wolverhampton

18.30: Brighton & Hove Albion - Newcaslte United

Volg alle duels uit de Engelse Premier League van minuut tot minuut via onze livewidget.

La Liga

In de Spaanse topcompetitie kan FC Barcelona zijn 26e en tweede landstitel op rij in de wacht slepen. Dan moet de ploeg van Jasper Cillessen wel zelf winnen of hopen dat eerder op de dag Atletico een misstap begaat.

16.15: Atletico Madrid - Real Valladolid

18.30: Leganes - Celta de Vigo

20.45: FC Barcelona - Levante

Volg alle duels uit de Spaanse La Liga van minuut tot minuut via onze livewidget.