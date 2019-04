Sport Kort: Durant helpt Warriors ronde verder

08.55 uur: Golfster Anne van Dam heeft ternauwernood de cut gehaald in het Hugel-Air Premia LA Open, het toernooi in Los Angeles uit de Amerikaanse tour LPGA. Ze noteerde in de tweede ronde 71 slagen en dat was precies genoeg om door te mogen naar de twee slotronden, waarin het prijzengeld van 1,5 miljoen dollar wordt verdeeld.

08.29 uur: Kevin Durant steeg boven zichzelf om zijn ploeg Golden State Warriors naar de tweede ronde van de play-offs in de NBA te loodsen. De basketbalvedette maakte 50 punten in wedstrijd zes tegen Los Angeles Clippers en leverde daarmee een grote bijdrage aan de overwinning van 129-110. De Warriors wonnen daarmee de best-of-seven met 4-2. De ploeg uit Oakland is titelverdediger in de Amerikaanse profliga.