Alaphilippe klaar voor klassieker: ’Een groot doel voor mij’

De Franse renner van de Belgische topploeg Deceunick - Quick-Step won woensdag nog de Waalse Pijl en was dit jaar ook al de beste in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. „Ik heb nog steeds mijn goede vorm te pakken. Deze koers is een groot doel voor mij”, meldde Alaphilippe, die vrijdag de vernieuwde finale verkende. „Ik ben blij verrast. Ik denk, of hoop toch, dat er nu minder afwachtend zal worden gekoerst”, aldus de 26-jarige Fransman.

La Doyenne

De finish van ’La Doyenne’ is verlegd van Ans naar Luik, waardoor de laatste 14 kilometer vlak zijn. Daardoor maakt de Côte de Saint-Nicolas niet langer deel uit van het parcours en is de Côte de la Roche-aux-Faucons de laatste van elf heuvels. „Ik ben tevreden met wat ik gezien heb. Dat zal de koers veranderen, de wedstrijd zal vroeger openen. Veel renners zullen een sprint willen vermijden. Ik kijk uit naar de wedstrijd. Het enige wat me een beetje bezighoudt is het weer. Ze voorspellen slechts weer, regen, koude en ik herinner me de editie van 2016. Dat was geen goede ervaring”, aldus Alaphilippe.

Poels

Wout Poels won die barre editie van 2016. De Limburger komt ook dit jaar aan de start namens Team Sky. Hij behoort tot de outsiders, evenals streekgenoot Tom Dumoulin, die een hoogtestage op Tenerife heeft afgerond en in voorbereiding op de Ronde van Italië de koers door de Ardennen rijdt. Hij krijgt een vrije rol in Team Sunweb.

Een andere grote favoriet voor de winst is Jakob Fuglsang. De Deen eindigde woensdag als tweede in de Waalse Pijl en duelleerde zondag in de finale van de Amstel Gold Race met Alaphilippe om de winst, totdat Mathieu van der Poel met een ultieme versnelling nog voorbij kwam razen in de laatste meters. „Het draait goed dit jaar. Ik ga in Luik opnieuw in de aanval”, kondigde de renner van Astana aan op Sporza.