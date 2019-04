Poels: ’Moeten meer respect voor elkaar hebben’

De Nederlander bereidt zich niet voor op de fiets. Hij maakt geen eindeloze kilometers op zijn tweewieler en de Sky-renner rijdt ook geen Ardense hellingen op en af. Poels staat stil bij het verre verleden en brengt een bezoek aan de militaire begraafplaats in de Ardennen.

„Als je dit ziet, dan vraag je je af waarom de maatschappij alsmaar harder wordt”, zegt Poels over alle witte kruizen die hij passeert op de begraafplaats. „Hoe schandalig sommige mensen op social media hun mening wereldkundig maken of reageren op anderen. Allemaal om onbenullige dingen.”

Poels kwam als eerste over de streep bij editie van Liège-Bastogne-Liège in 2016. Topfavoriet voor de eindzege is hij niet, maar een kanshebber zeker wel. Al heeft Poels zijn gedachte nu even niet bij het winnen van de koers en praat verder over de uitlatingen van wielersupporters. „Hoe wij als Team Sky vorig jaar in de Tour de France door velen werden uitgescholden of uitgejoeld. Waarover gaat dat? Waar maken mensen zich boos en druk over? Wij moeten meer respect voor elkaar hebben. Dat wordt me zeker duidelijk wanneer je hier langs al die witte kruizen loopt van mannen die voor onze vrijheid zijn gestorven.”

