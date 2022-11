Ten Hag en ManUnited zonder oud-Ajacied Antony op jacht naar groepswinst

Financieel

Jumbo schrapt bekritiseerde reclamespot rond WK Qatar

Jumbo stopt per direct met zijn WK-reclamespot met dansende bouwvakkers. Dat heeft de supermarktketen besloten nadat op sociale media grote ophef was ontstaan. Het WK voetbal in Qatar is namelijk omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen....