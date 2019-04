De Vries na gekke race tweede in Baku

Gestart vanaf de tweede plek greep De Vries direct voor de eerste bocht de leiding ten koste van de Japanner Nobuharu Matsushita. De Nederlandse coureur reed soeverein op de eerste plek, maar vanwege problemen bij zijn pitstop verloor hij kostbare tijd. De Vries vocht zich vervolgens terug naar de tweede plek achter Aitken.

Zoals inmiddels bijna gebruikelijk kwam zeker daarna de safety car noodgedwongen veel in actie op het krappe stratencircuit van Baku. Uiteindelijk vielen zeven van de twintig coureurs uit, onder wie Mick Schumacher. In de laatste minuten zonder safety car slaagde De Vries er niet meer in om Atiken pijn te doen. Jordan King van het Nederlandse team MP Motorsport eindigde achter hem als derde.

„Jack (Aitken, red.) heeft het erg goed gedaan”, zei De Vries na afloop van de race. „Hij heeft verdiend gewonnen en ik denk dat wij terecht tweede zijn geworden.” Na de safety car had De Vries mogelijkheden om de raceleider in te halen, maar dat risico wilde de Nederlander niet nemen. „De banden waren koud geworden. Ik wilde geen risico nemen, de tweede plek voor het team veiligstellen en zeker weten dat we de punten zouden pakken.”

De Vries eindigde tijdens het eerste race-weekeinde in Bahrein als zesde in de hoofdrace en zevende in de sprintomloop. De 24-jarige coureur rijdt dit jaar voor het topteam ART Grand Prix.