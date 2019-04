Marko gelooft in wereldtitel Verstappen: ’Alles verloopt volgens plan’

Hij acht de wereldtitel voor de Nederlander dit jaar mogelijk. „Alles verloopt volgens plan. Max haalt momenteel het maximale uit de auto en heeft al twee keer zoveel punten als vorig jaar na drie races. Hij is sensationeel bezig”, zegt Marko in een interview met de Oostenrijkse krant Kronen.

Marko is ook de man die Verstappen naar Red Bull haalde en hem op 17-jarige leeftijd zonder pardon liet debuteren in de Formule 1. In 2016 won de Limburger als jongste coureur ooit een Grand Prix in de koningsklasse (Spanje). Dit seizoen behaalde Verstappen één derde plek en twee vierde plaatsen; in de WK-stand staat hij derde.

„Ferrari heeft in principe de snelste auto, maar ze hebben daar problemen. Max staat in het kampioenschap ook boven de coureurs van Ferrari”, zegt Marko, die wel moet toegeven dat Mercedes tot nog toe het beste presteert. „Honda heeft ons voor de komende Grand Prix van Azerbeidzjan een motor met iets meer vermogen gegeven en dat zal ons helpen in Bakoe, maar de grote vernieuwingen komen over twee weken in Barcelona.”