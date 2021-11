Voetbal

Belgische voetbalsters zetten grootste winst ooit in WK-kwalificatie neer: 19-0!

De Belgische voetbalsters hebben in de WK-kwalificatie tegen Armenië een recordzege geboekt: 19-0. Nooit wonnen de Red Flames met grotere cijfers en het is ook direct de grootste uitslag ooit in de Europese tak van de WK-kwalificatie.