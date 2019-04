Poels en Dumoulin belangrijkste Oranje-troeven in Luik-Bastenaken-Luik

Wout Poels (l) en Tom Dumoulin Ⓒ Raymond Kerckhoffs

In de laatste van het rijtje voorjaarsklassiekers is een Oranje-zege zeldzaam in de 127 jaar oude geschiedenis. Slechts vier keer won een Nederlander Luik-Bastenaken-Luik. Ab Geldermans (1960), Steven Rooks (1983), Adrie van der Poel (1988) en Wout Poels (2016) klaarden het kunstje in ’La Doyenne’ (de oudste), zoals het monument genoemd wordt.