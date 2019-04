Verstappen rijdt derde tijd in laatste training

De Nederlander was in zijn Red Bull sneller dan de Mercedessen van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, maar wel beduidend langzamer dan de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Hij gaf ruim een seconde toe op de rode bolides.

Leclerc raasde over het stratencircuit van Baku in 1.41,604. Zijn teamgenoot Vettel was iets minder snel: 1.41,802. Verstappen reed zijn snelste ronde in 1,42,852 en troefde Bottas (1.43,064) en Hamilton (1.43,176) af.

De trainingen in Baku gaven opnieuw aan dat Ferrari over de snelste auto’s beschikt. Tot dusver is het er in de races niet uitgekomen, want het koppel van Mercedes heeft de eerste drie races gedomineerd. Met twee zeges voor Hamilton en één voor Bottas.

Verstappen eindigde dit jaar één keer als derde en twee keer als vierde. Hij heeft voor de vierde grand prix een vernieuwde motor van Honda in zijn auto en die zou hem iets meer vermogen moeten geven. De derde vrije training gaf wat dat betreft een gemengd beeld: wel sneller dan Mercedes, maar nog niet opgewassen tegen de Ferrari’s. De Limburger toonde zich vrijdag na de eerste trainingsdag tevreden over de balans van de auto.

De kwalificatierace is zaterdag om 15.00 uur.