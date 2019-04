Bolton moet voetballen, ondanks boycot spelers

De instructie is afkomstig van de English Football League, die erop rekent dat de club de noodzakelijke maatregelen treft. „We beseffen dat een aantal profspelers van de club niet beschikbaar is, maar we vertrouwen erop dat er genoeg spelers te vinden zijn om een team samen te stellen”, verklaarde het bestuur van de EFL.

Wildschut

De selectie van Bolton Wanderers boycot de laatste twee wedstrijden in de Championship, het tweede profniveau van Engeland. De profvoetballers, onder wie de Nederlandse huurling Yanic Wildschut (eigendom van Norwich City), protesteren hiermee opnieuw tegen het uitblijven van salarisbetalingen. Bolton zou nog aantreden tegen Brentford en Nottingham Forest. De noodlijdende club, die met een hoge schuldenlast worstelt en mogelijk failliet gaat, kan al niet meer ontkomen aan degradatie.

Er is een deal tot overname van de club door Laurence Bassini, voormalig eigenaar van Watford. Volgens de huidige eigenaar Ken Anderson is Bassini zijn financiële afspraken niet nagekomen en zijn daardoor de salarissen van de spelers niet betaald. De EFL liet weten zich ernstige zorgen te maken over de perikelen rond het eigendom van de club en heeft aangeboden te bemiddelen.