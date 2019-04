Herbeleef de kwalificatie voor de GP van Baku

Verslaggever Erik van Haren is ter plekke en deed via Twitter verslag van alle gebeurtenissen in de kwalificatie.

Bekijk ook: Verstappen rijdt derde tijd in laatste training

Eerder op de dag reed Verstappen de derde tijd in de derde vrije training in Baku. Vrijdag, tijdens de eerste twee sessies, klokte de Limburger respectievelijk de vijfde en de vierde tijd.

In de opwarmronde blikken Erik van Haren en autocoureur Renger van der Zande vooruit op de Grand Prix