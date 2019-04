West Ham deelt Spurs dreun uit richting Ajax

Eerste tegengoal

Michail Antonio zorgde halverwege de tweede helft op schitterende wijze voor de eerste tegengoal voor Tottenham Hotspur in het nieuwe stadion. De Engels international ging diep, nam de knappe pass van Marko Arnautovic prachtig mee en ramde de bal achter Hugo Lloris in het doel. Die klap kwam de opponent van Ajax niet meer te boven.

En dat terwijl de meeste kansen en mogelijkheden in de wedstrijd voor de Spurs waren geweest. In de eerste helft zag Heung-Min Son een schot in de korte hoek gered door Lukasz Fabianski, waarna een poging van Lucas Moura voorlangs vloog. Op slag van rust waren de bezoekers in de buurt van de 0-1, maar Lloris had een goed antwoord op een van richting veranderd schot van Felipe Anderson.

Strafschop

Tottenham, waar Jan Vertonghen geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie, claimde na rust een strafschop toen Son werd gestuit door Arthur Masuaku. Arbiter Anthony Taylor zag echter niets in de valpartij van de Zuid-Koreaan. Na de 0-1 van Antonio leek Ben Davies niet veel later op weg naar de gelijkmaker, maar de linksback zag zijn poging nog net verijdeld door een goede ingreep van Ryan Fredericks.

Janssen

Met Vincent Janssen het laatste kwartier als stormram joeg Tottenham verwoed op de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer. Sterker, via Antonio en Issa Diop waren de bezoekers veel dichter bij een (tweede) treffer, maar Lloris stond steeds op zijn post. De Spurs blijven ondanks de nederlaag derde, maar voelen de hete adem van Chelsea (drie punten achterstand), Arsenal (vier) en in iets minder mate Manchester United (zes) in de nek.

