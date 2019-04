Ferrari-coureur Leclerc: ’Ik ben zó stom’

Nadat eerst een crash van Robert Kubica aan het einde van Q1 al voor een flinke vertraging zorgde richting de start van Q2, ging het ook in het tweede deel van de kwalificatie mis. Op dezelfde plaats als waar Kubica zijn bolide in de muur parkeerde, overkwam dat in Q2 Charles Leclerc.

De Ferrari-coureur baalde als een stekker. „Ik ben zo stom, zó stom”, riep hij gefrustreerd over de boordradio.

Leclerc was het hele weekeinde al snel en had gehoopt om - net als in Bahrein - vanaf pole te starten. „Geen excuses”, zo stelde hij later via Twitter. „Dit was waardeloos van mijn kant. Ik zal keihard mijn best doen om nog wat van de race te maken. Tegen iedereen die mij steunt, wil ik sorry zeggen en vooral tegen mijn crewleden. Zij verdienen zoveel meer.”

Uiteindelijk zette Valtteri Bottas in zijn Mercedes de snelste tijd neer. De Fin start zondag vanaf pole position. Vóór zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Sebastian Vettel begint de race vanaf plek drie, met in zijn kielzog Max Verstappen.

Door de opruim- en herstelwerkzaamheden aan het circuit na de crash van Kubica liep de start van Q2 enorme vertraging op. Na Q1 vielen naast Kubica ook Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, George Russell en Lance Stroll af. Na de crash van Leclerc in het tweede deel kwam de kwalificatie opnieuw stil te liggen.

De crash van Robert Kubica. Ⓒ AFP