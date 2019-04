Video: Na Kubica crasht ook Leclerc in Baku

Nadat eerst een crash van Robert Kubica aan het einde van Q1 al voor een flinke vertraging zorgde richting de start van Q2, ging het ook in het tweede deel van de kwalificatie mis. Op dezelfde plaats als waar Kubica zijn bolide in de muur parkeerde, overkwam dat in Q2 Charles Leclerc.

Bekijk hieronder de video van de crash van Kubica

Door de opruim- en herstelwerkzaamheden aan het circuit na de crash van Kubica liep de start van Q2 enorme vertraging op. Na Q1 vielen naast Kubica ook Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, George Russell en Lance Stroll af. Na de crash van Leclerc in het tweede deel ligt de kwalificatie nu opnieuw stil.

Bekijk hieronder de beelden van de gecrashte Leclerc

Verslaggever Erik van Haren is in Azerbeidzjan en volgt de kwalificatie op de voet